Перед встречей с Зеленским Трамп исключил возвращение Крыма Украине

В ожидании встречи с европейскими лидерами, слетевшимися в Вашингтон в качестве команды поддержки киевского гастролера Зеленского, Трамп исключил возвращение Крыма Украине или вступление этой страны в НАТО.
Комментарии президента США могут обернуться неудачей для Владимира Зеленского, который отправился в США на важную встречу в Овальном кабинете после саммита на Аляске, пишет The Guardian.
Дональд Трамп оказал давление на Владимира Зеленского в преддверии переговоров в понедельник в Вашингтоне с европейскими лидерами, заявив, что глава Украины мог бы прекратить военный конфликт «почти немедленно», если бы захотел. Президент США также исключил возможность вступления Украины в НАТО или возвращения Россией Крыма в рамках переговоров с Москвой.
Трамп опубликовал эти замечания на своей платформе Truth в воскресенье вечером, за несколько часов до того, как он собрался встретиться с европейскими лидерами, включая Кира Стармера, Эммануэля Макрона, Фрица Мерца и Зеленского в Овальном кабинете, в попытке противостоять якобы поддерживаемому США плану, согласно которому Украина откажется от части территории.
«Президент Украины Зеленский может прекратить воевать с Россией почти немедленно, если захочет, или он может продолжать воевать, — написал Трамп. — Не будет возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и не допускается вступления Украины в НАТО». «Некоторые вещи никогда не меняются!!!» добавил он.
Минуту спустя президент США написал, что для него было бы «большой честью» одновременно принимать в Белом доме так много европейских лидеров.
Эти высказывания, констатрирует The Guardian, могут вызвать тревогу у европейских дипломатов, стремящихся избежать повторения публичной порки Зеленского во время его последней поездки в Белый дом в феврале, когда Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили киевского шоумена в неблагодарности и неуважении и сказали ему: «Ты не в лучшем положении. Сейчас у тебя нет козырей.».
Прибыв в Вашингтон на встречу поздно вечером в воскресенье, Зеленский выразил надежду, что «общая сила» Украины с американскими и европейскими коллегами заставит Россию заключить мир.
«Я благодарен президенту Соединенных Штатов за приглашение, — написал Зеленский в интернете. — И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой и нашими европейскими друзьями заставит Россию по-настоящему заключить мир».
Еще до выступления Трампа в воскресенье перед Зеленским стояла непростая задача обратить вспять ущерб, нанесенный перспективам безопасности Украины саммитом Трампа и Путина, который состоялся в пятницу на Аляске, отмечает The Guardian.
Ранее Трамп обвинил СМИ в искажении информации о его «великой встрече на Аляске» — встрече, которую многие расценили как победу Путина и унижение президента США. В воскресенье Трамп заявил, что добился «большого прогресса» в отношениях с Россией, не вдаваясь в подробности.
Европейские лидеры в понедельник подтвердят свою поддержку территориальной целостности Украины и выступят против любого плана обмена территориями. Они также будут добиваться большей ясности в отношении того, какие гарантии безопасности готовы предложить США в случае урегулирования.
Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, заявил рано утром в понедельник, что Россия согласна с тем, что любое будущее мирное соглашение по Украине должно обеспечивать гарантии безопасности Киеву, но добавил, что Россия «имеет равное право ожидать, что Москва также получит эффективные гарантии безопасности».
В примирительном заявлении, анонсирующем его визит в Вашингтон, британский премьер Стармер похвалил Трампа за его «усилия» по урегулированию на Украине. В то же время Стармер вновь указал на «красные линии» в Европе, отметив, что «путь к миру» не может быть определен без Зеленского, и что Россию следует «прижать» дальнейшими санкциями.
Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф сообщил CNN, что Путин впервые согласился с тем, чтобы США и Европа предоставили защиту Украине в рамках сделки. Это было бы вне рамок НАТО, но было бы эквивалентно статье 5 пакта о самообороне североатлантического союза, указал Уиткофф.