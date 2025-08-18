Перед встречей с Зеленским Трамп исключил возвращение Крыма Украине

Эти высказывания, констатрирует The Guardian, могут вызвать тревогу у европейских дипломатов, стремящихся избежать повторения публичной порки Зеленского во время его последней поездки в Белый дом в феврале, когда Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили киевского шоумена в неблагодарности и неуважении и сказали ему: «Ты не в лучшем положении. Сейчас у тебя нет козырей.».