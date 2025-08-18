Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой прибыла в Казахстан

В соответствии с программой визита Танзила Нарбаева встретится с казахстанским коллегой Мауленом Ашимбаевым, Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, а также с членами Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.