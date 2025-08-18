Ричмонд
Делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой прибыла в Казахстан

Официальный визит узбекской стороны проходит по приглашению Председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Парламентская делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой прибыла в столицу Казахстана Астану. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Официальный визит узбекской стороны проходит по приглашению Председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева.

В планах — подписание дорожной карты по развитию сотрудничества между Сенатом Олий Мажлиса Узбекистан и Сенатом Парламента Казахстана на 2025−2026 годы. Документ направлен на укрепление межпарламентского диалога и расширение взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

В соответствии с программой визита Танзила Нарбаева встретится с казахстанским коллегой Мауленом Ашимбаевым, Председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым, а также с членами Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Кроме того, члены узбекской делегации примут участие в первом форуме научной и творческой интеллигенции двух стран, а также ознакомятся с деятельностью Международного финансового центра «Астана», добавили в пресс-службе.