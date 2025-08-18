Исполняющий обязанности мэра Красноярска Алексей Шувалов возобновил работу после отпуска

Напомним, что Шувалов был назначен временным руководителем города в июне 2025 года после задержания мэра Владислава Логинова по подозрению в получении крупной взятки при заключении контрактов на ремонт дорог. Согласно городскому уставу, в таких случаях полномочия переходят к первому заместителю с наибольшим стажем работы в этой должности.