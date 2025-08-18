Исполняющий обязанности мэра Красноярска Алексей Шувалов возобновил работу после отпуска

После временного перерыва Алексей Шувалов, первый заместитель главы Красноярска, вновь приступил к исполнению обязанностей мэра города.
Об этом свидетельствуют подписанные им документы, появившиеся в официальном обороте администрации.
Напомним, что Шувалов был назначен временным руководителем города в июне 2025 года после задержания мэра Владислава Логинова по подозрению в получении крупной взятки при заключении контрактов на ремонт дорог. Согласно городскому уставу, в таких случаях полномочия переходят к первому заместителю с наибольшим стажем работы в этой должности.
В период с 7 по 11 августа обязанности временно исполняли:
Вице-мэр Александр Мацак;
Первый заместитель Роман Одинцов.
В настоящее время официальным главой Красноярска по-прежнему числится Владислав Логинов, который содержится в московском СИЗО. Вопрос о его официальной отставке будет рассмотрен только после вынесения судебного решения по уголовному делу.
Администрация города продолжает работать в штатном режиме. Все запланированные мероприятия и программы развития Красноярска реализуются согласно утверждённым графикам.
Ранее рассказывали, что депутат Дюков сообщил о 332 млн рублей, найденных при обыске у экс-мэра Логинова.