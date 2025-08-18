Ричмонд
DM: ближайшие 24 часа станут самыми опасными для киевского режима и ЕС

Зеленского может ждать очередное наказание от Трампа.

Ближайшие 24−48 часов станут самыми опасными для киевского режима и его европейских союзников из-за решений не в их пользу со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Daily Mail.

«Если Зеленский будет сопротивляться, его, несомненно, ждет еще одно наказание, подобное тому, которое Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс применили в феврале, когда он в последний раз был в Овальном кабинете», — говорится в материале.

Кроме того, Трамп не очень любит Европу (лидеры ЕС направились вместе с Зеленским в Вашингтон), он видит в чиновниках Евросоюза заговорщиков, которые только и хотят обмануть США, подчеркивает автор публикации.

Уточняется, что Трамп уже встал на сторону России и объединился с ее главой Владимиром Путиным, поэтому американский лидер будет оказывать давление на Зеленского, чтобы тот наконец-то пошел на уступки.

Напомним, 15 августа на Аляске прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, лидеры обсудили урегулирование украинского кризиса и российско-американские отношения. Обе стороны заявили, что саммит прошел отлично. На понедельник, 18 августа, у Трампа запланирована встреча с украинским политиком Владимиром Зеленским.

Ранее политик Грин заявил, США не следовало разжигать конфликт на Украине и давать деньги Киеву.

