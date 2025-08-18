Выпоротый Трампом Зеленский собрался в Белый дом с компанией покровителей

«Мой совет Стармеру — подождать и посмотреть, как пойдет разговор», — добавил Дэррок. «Если что-то сильно сбивается с пути или становится немного резким, он может вмешаться, чтобы вернуть все на круги своя, или успокоить, или просто попытаться навести какие-то мосты. Потому что риск заключается в том, что если Трамп подумает, что все это мероприятие в основном сводится к тому, чтобы сказать ему, что он все неправильно понял, он может плохо отреагировать или просто прекратить дискуссию».