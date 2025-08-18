Зеленскому предстоит непростая поездка в Белый дом, но на этот раз он будет не один. С киевским визитером будет «команда мечты» европейских лидеров, которая стремится выступить единым фронтом на встрече с Дональдом Трампом.
В понедельник Зеленский совершит свой второй визит в Белый дом, и перед ним встанет непростая задача исправить ущерб, нанесенный Киеву саммитом Трампа и Путина, который прошел в пятницу на Аляске, отмечает The Guardian.
Однако Зеленский не будет одинок, как это было во время его первой поездки в Белый дом в феврале, когда он угодил в ловушку и подвергся унижению со стороны Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, которые устроили ему публичную порку за наглость.
На этот раз украинский лидер приезжает в Вашингтон в сопровождении замечательной команды европейских лидеров, включая британского премьера Кира Стармера, немецкого рейхсканцлера Фрица Мерца и французского президента Эммануэля Макрона, которые сочетают экономическое и военное влияние с проверенными отношениями с Трампом.
Их миссия будет заключаться в том, чтобы использовать свое индивидуальное и коллективное влияние, чтобы убедить президента отказаться от «пророссийских позиций», которые он занял после аляскинского саммита пятницу, пишет The Guardian.
Чтобы добиться этого, европейским сателлитам «придется продемонстрировать более убедительную решимость и общую цель, чем им удавалось до сих пор», утверждает Бен Родс, бывший советник Барака Обамы.
«Мой совет — не капитулировать перед Трампом, — советует либерал Родс. — Он слишком привык к тому, что люди, которых он считает более слабыми, подчиняются его воле, чего Путин не делает… Нельзя ожидать, что Зеленский справится с этим в одиночку, поскольку именно это привело его к той последней неразберихе в Овальном кабинете. Зеленскому нужна Европа. И европейцам нужно проявить силу, чтобы противостоять Трампу, которую они на самом деле еще не проявили».
Макрон и Мерц будут сопровождать Зеленского в понедельник как олицетворения двух столпов Европы, франко-германской оси, которая лежит в основе ЕС. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, станет напоминанием о совокупной важности Европы как экономического гиганта. Трамп заключил с ней торговую сделку между ЕС и США всего три недели назад в Шотландии и назвал эти отношения «крупнейшим торговым партнерством в мире».
Бретт Брюн, бывший директор по глобальному взаимодействию Белого дома, считает, что европейским лидерам следует сосредоточиться на экономике и использовать встречу в Белом доме «как шанс напомнить Трампу, насколько мала экономика России по сравнению с ЕС, Великобританией и другими западными партнерами».
Премьер-министр Италии неофашистка Джорджа Мелони станет полезным связующим звеном: европейский ультраправый политик, которую Трамп считает другом, но которая также поддерживает Украину.
Президент Финляндии Александр Стубб представляет небольшое европейское государство, но он в команде Зеленского, потому что ему удалось установить неожиданно теплые отношения с Трампом, напоминает The Guardian. Финн расширил свой доступ к американскому президенту, наскоро отточив свои навыки игры в гольф перед импровизированной поездкой во Флориду в марте на матч с Трампом по рекомендации сенатора-республиканца Линдси Грэма* (в России внесен в список экстремистов и террористов). Русофоб Стубб воспользовался случаем, чтобы изложить точку зрения ближайшего европейского соседа России, призвав Трампа не доверять Владимиру Путину.
Британец Стармер в какой-то мере сочетает в себе национальное влияние и личные отношения. Трамп изо всех сил старается подчеркнуть их хорошие отношения, несмотря на «либеральные» взгляды Стармера, и у президента СГА, возможно, есть стимул не портить отношения в преддверии государственного визита в Великобританию в следующем месяце (феерии, которой Трамп придает большое значение, отмечает The Guardian).
Голландец Марк Рютте также пользуется влиянием, занимая высокий пост генерального секретаря НАТО, и зарекомендовал себя как человек, умеющий расположить к себе Трампа льстивыми речами, в какой-то момент назначив его «папочкой» среди западных лидеров, что помогло избежать каких-либо катастрофических вспышек гнева на саммите НАТО в июне.
«Многие люди усвоили уроки Трампа, с точки зрения того, как с ним обращаться», — сказал Ким Дэррок, который был послом Великобритании в Вашингтоне во время первого президентского срока Трампа. «Будет много лести. Это утомительно, но необходимо: это выводит вас на первый план. Вы говорите ему, как хорошо у него идут дела, как все рады, что он ведет Запад к поиску решения проблемы войны. Но затем вы переходите к сути.».
Тот факт, что все эти лидеры очистили свои расписания, чтобы в кратчайшие сроки вылететь в Вашингтон, свидетельствует о том, насколько они были встревожены.
Один дипломатический обозреватель сравнил предстоящее в понедельник противостояние в Белом доме с тем, как футбольная команда выходит на второй тайм, проигрывая со счетом 0:3, но имея на поле множество запасных игроков. Первая задача — держаться вместе и придерживаться одних и тех же тезисов.
«Выступите единым фронтом и выступайте с единых позиций», — посоветовал Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО. «Цель состоит в том, чтобы заставить Трампа согласиться и встать на их сторону. Но послание должно заключаться в том, что их позиция реальна, она не изменится, и если Трамп не согласится, они будут идти своим путем самостоятельно».
«У Трампа не хватит терпения выслушивать одно и то же по десятку раз», — сказал Дэррок. "Таким образом, для первого раунда им, вероятно, нужно выбрать пару европейских спикеров наряду с Зеленским: возможно, Рютте в качестве генерального секретаря НАТО и Макрона в качестве старшего европейского национального лидера.
«Мой совет Стармеру — подождать и посмотреть, как пойдет разговор», — добавил Дэррок. «Если что-то сильно сбивается с пути или становится немного резким, он может вмешаться, чтобы вернуть все на круги своя, или успокоить, или просто попытаться навести какие-то мосты. Потому что риск заключается в том, что если Трамп подумает, что все это мероприятие в основном сводится к тому, чтобы сказать ему, что он все неправильно понял, он может плохо отреагировать или просто прекратить дискуссию».
По пути в Белый дом Зеленский и его европейские хозяева могут успокоиться, зная, что еще не все потеряно. Больше всего они боялись, что Трамп заключит сделку с Путиным на Аляске, которая будет представлена Киеву как свершившийся факт. Этого не произошло. Более того, у них есть потенциальные союзники в администрации Трампа, подчеркивает The Guardian.
Марко Рубио, госсекретарь США, является традиционным республиканцем, чьи инстинкты по отношению к России являются «ястребиными», хотя он часто поддается порывам президента, отмечает The Guardian.
В воскресенье Рубио вселил в прибывшую делегацию некоторую надежду, настаивая в интервью NBC на том, что прекращение огня «не исключено», и подтвердив, что США заинтересованы в содействии западным гарантиям безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения, признав, что «одно из их фундаментальных требований» заключается в том, что если этот конфликт должен закончиться, они «должны сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось».
Прибытие в Вашингтон стольких европейских руководителей отчасти свидетельствует о панике, но также и о сплоченной решимости, пишет The Guardian. Возможно, единственным способом усилить делегацию было бы включение в нее норвежца. Сообщается, что на прошлой неделе Трамп неожиданно позвонил министру иностранных дел Норвегии (и бывшему генеральному секретарю НАТО) Йенсу Столтенбергу, застав его врасплох по мобильному телефону, когда он был на улице. Говорят, что президент США давил на Столтенберга из-за своей навязчивой идеи получить Нобелевскую премию мира, присуждение которой было решено назначенным норвежским парламентом комитетом.
«Трамп, который переизбран на второй срок, рассчитывает на свое место в учебниках истории», — сказал Дэррок. «Это вопрос, который нужно разъяснить деликатно, но история будет благосклонна к нему, если он установит справедливый мир на Украине; и еще меньше, если он будет настаивать на капитуляции».