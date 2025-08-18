Десятки тысяч жителей воюющей страны потребовали прекращения войны

Десятки тысяч демонстрантов собрались в Тель-Авиве, чтобы призвать к прекращению войны в Газе и освобождению заложников, что стало одной из крупнейших демонстраций в Израиле с начала боевых действий в октябре 2023 года.
Митинг, состоявшийся в воскресенье вечером, стал кульминацией общенациональных протестов и всеобщей забастовки с целью заставить израильское правительство прекратить военную кампанию, пишет The Guardian. «Верните их всех домой! Остановите войну!» — кричала огромная толпа, собравшаяся на так называемой площади заложников на площади Тель-Авив-плаза — средоточии протестующих на протяжении всей войны.
Форум семей заложников и пропавших без вести, инициатор дня протеста, подсчитал, что к демонстрации в Тель-Авиве присоединились около 500 000 человек — цифра, не подтвержденная полицией. «Мы требуем всеобъемлющего и достижимого соглашения и прекращения войны, — заявила Эйнав Зангаукер, мать заложника Матана и ведущая фигура протестного движения. — Мы требуем того, что принадлежит нам по праву, — наших детей. Израильское правительство превратило справедливую войну в бессмысленную».
В воскресенье национальные СМИ опубликовали видеообращение Матана Зангаукера, в котором слабый и истощенный заложник обращается к своей семье и говорит, что скучает по ним. По словам семьи, видео было снято ХАМАСОМ и найдено армией в Газе.
«Вероятно, это последняя минута, когда мы должны спасти заложников», — сказал AFP 50-летний демонстрант Офир Пенсо.
Протесты начались более чем через неделю после того, как кабинет безопасности Израиля одобрил планы по захвату города Газа, после 22 месяцев войны, которая привела к тяжелому гуманитарному кризису на палестинской территории.
Группа кампании «Форум заложников и пропавших без вести семей» пообещала в воскресенье, что протестующие «закроют страну» с целью возвращения заложников и прекращения войны.
По всему Израилю демонстранты перекрывали дороги, поджигали шины и вступали в столкновения с полицией. По данным правоохранительных органов, более 30 протестующих были арестованы.
Нетаньяху раскритиковал протестующих, заявив, что их действия «не только укрепляют позиции ХАМАСА и затягивают освобождение наших заложников, но и гарантируют повторение ужасов 7 октября».
Египет заявил, что в последние дни посредники возобновили усилия по заключению соглашения о 60-дневном перемирии, которое предусматривает освобождение заложников, после того как последний раунд переговоров в Катаре завершился безрезультатно.
Некоторые члены израильского правительства, выступающие против любой сделки с ХАМАСОМ, раскритиковали воскресные демонстрации. Крайне правый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич осудил «порочную и вредную кампанию, которая играет на руку ХАМАСУ» и призывает к «капитуляции».
Однако лидер оппозиции Бенни Ганц раскритиковал правительство за «нападение на семьи заложников», в то время как оно «несет ответственность за то, что ХАМАС удерживал их детей в плену в течение почти двух лет».
По данным министерства здравоохранения Газы, в результате военного наступления Израиля погибло по меньшей мере 61 000 палестинцев, большинство из которых являются гражданскими лицами. Эта цифра не включает тысячи людей, которые, как считается, погребены под обломками, или тысячи людей, косвенно погибших в результате войны.