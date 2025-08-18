Десятки тысяч жителей воюющей страны потребовали прекращения войны

Форум семей заложников и пропавших без вести, инициатор дня протеста, подсчитал, что к демонстрации в Тель-Авиве присоединились около 500 000 человек — цифра, не подтвержденная полицией. «Мы требуем всеобъемлющего и достижимого соглашения и прекращения войны, — заявила Эйнав Зангаукер, мать заложника Матана и ведущая фигура протестного движения. — Мы требуем того, что принадлежит нам по праву, — наших детей. Израильское правительство превратило справедливую войну в бессмысленную».