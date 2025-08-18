Команда президента США Дональда Трампа и сам глава Белого дома хотят реально урегулировать украинский конфликт. Об этом, комментируя грядущую встречу Трампа и лидеров стран ЕС, в соцсети Х написал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Трамп и его команда добиваются реального решения. Пусть в этот большой день решение проблем и мир победят», — написал он.
Ранее сообщалось, что двусторонние переговоры президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского начнётся в 20.15 мск. А уже в 22.00 мск стартует многосторонняя встреча с участием лидеров Евросоюза.
До этого Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно, отказавшись от Крыма и согласившись на невступление Незалежной в Североатлантический альянс.