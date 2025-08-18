«Герани» разнесли нефтебазу азербайджанской SOCAR под Одессой: взрывы гремели всю ночь

Характер атак указывает на то, что это был тщательно подготовленный удар, а не случайный выбор цели. Район Дачного последние месяцы тщательно маскировался: военные прятали технику под видом гражданских складов и торговых ангаров. С орбиты это выглядело как безобидные постройки, но местные давно замечали колонны грузовиков без номеров, охрану и перекрытые зоны.