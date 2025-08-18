План по переселению 1 миллиона жителей оккупированной территории посеял страх

В воскресенье палестинцы были охвачены страхом и тревогой после того, как израильские военные заявили, что готовятся к насильственному перемещению 1 миллиона человек из города Газа. Это заявление было сделано через несколько дней после того, как Израиль заявил, что намерен начать новое наступление с целью захвата контроля над крупнейшим городским центром территории в соответствии с планом, который вызвал тревогу международного сообщества.
«На основании директив политического руководства и в рамках подготовки Армии обороны Израиля к переводу гражданских лиц из зон боевых действий в южную часть сектора Газа для обеспечения их безопасности начиная с завтрашнего дня [в воскресенье] возобновится предоставление палаток и оборудования для укрытия жителей Газы», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля. Координация деятельности правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).
Между тем в США Госдепартамент объявил, что прекратит выдачу виз детям из Газы, остро нуждающимся в медицинской помощи, после кампании давления в Интернете со стороны Лоры Лумер, крайне правой влиятельной персоны, близкой к Дональду Трампу, которая назвала себя «гордой исламофобкой».
После заявления Израиля палестинцы в Газе, постоянно перемещаемые, вынужденные жить в палаточных лагерях или среди руин своих домов, страдающие от голода и лишенные медикаментов, готовятся к очередной гуманитарной катастрофе, тогда как новое наступление вынудит их переместиться на юг территории и обеспечить неопределенное будущее.
"Мы уже разрушены и истощены физически и психологически из-за постоянных перемещений, нехватки еды и воды, — рассказывает The Guardian 85-летний Акрам Шлабия из района Шуджайя в городе Газа. — И теперь они хотят, чтобы мы отправились на юг. В пустоту, в неизвестность, в место, где нет ни крова, ни элементарных средств к существованию, даже безопасности.
«Мы столкнемся со многими проблемами, связанными с перемещением населения, — говорит 40-летний Мазен Хасане из района аль-Туффа, который шесть раз был перемещен во время войны. — Во-первых, это обеспечение возможности перевозки необходимых предметов, таких как палатка и другие предметы первой необходимости, и, конечно, многие водители будут использовать отчаяние людей и повышать цены, в то время как у людей нет денег, чтобы платить. Вторая проблема заключается в поиске места для установки палатки и поселения, а также в трудностях с поиском и обеспечением водой и продовольствием. Все, что связано с перемещением, связано с страданиями, особенно в наших нынешних условиях».
Некоторые семьи уже начали переезжать на юг в поисках убежища в ожидании возможной эвакуации, в то время как другие связываются с родственниками, чтобы узнать о наличии свободного места в случае реализации плана переселения. Однако многие заявляют, что они останутся в городе Газа, заявляя, что предпочли бы остаться, чем столкнуться с трудностями перемещения.
«Если план будет выполнен, я поищу безопасное место для себя и своих детей в Газе и не буду рассматривать возможность переезда на юг сектора, — сказала 34-летняя Асма Аль-Барави из аль-Туффы, мать семерых детей. — Я не уехала в первый раз и не уеду в этот раз. Переживания и страдания, о которых я слышала от перемещенных лиц, уехавших на юг, были суровыми и невыносимыми».
«Я потеряла все из-за этой войны, — добавила она. — Я потеряла двух своих братьев, двух моих теток по материнской линии с их семьями, моего двоюродного брата и моего свекра. И я потеряла свой новый дом, из которого у меня осталась только кое-какая одежда».
В последние дни из районов к востоку от Газы доносились мощные взрывы, где израильские силы активизировали операции, включая артиллерийские обстрелы и начало вторжения на окраины района Сабра.
Аль-Муваси в настоящее время является одним из самых густонаселенных районов Газы после того, как Израиль вытеснил людей в этот пустынный район. Но премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил на прошлой неделе, что Израиль планирует расширить свое предстоящее военное наступление, включив в него этот район, а также город Газа и «центральные лагеря» — очевидная ссылка на лагеря беженцев Нусейрат и Бурейдж в центральной части Газы.
По данным агентства гражданской обороны, по меньшей мере 13 палестинцев, убитых в субботу, были застрелены военнослужащими, когда они ожидали получения продовольственной помощи возле пунктов распределения на севере и юге страны.
В субботу министерство здравоохранения сообщило, что за последние 24 часа в Газе от недоедания умерло еще 11 человек, в том числе по меньшей мере один ребенок. Таким образом, число смертей, связанных с недоеданием из-за израильской блокады поставок гуманитарной помощи, достигло 251, пишет The Guardian.
Тем временем в Израиле полиция обстреливала толпу из водометов и произвела десятки арестов в воскресенье, когда тысячи протестующих в Иерусалиме требовали соглашения об освобождении заложников в Газе.
Группы, представляющие семьи заложников, организовали демонстрации, поскольку в Израиле растет недовольство планами нового военного наступления, которое, как опасаются многие, может еще больше угрожать оставшимся заложникам, около 20 из которых, как полагают, все еще живы.
«Мы не выиграем войну из-за тел заложников», — скандировали протестующие в ходе одной из самых масштабных и ожесточенных акций протеста за 22 месяца войны.
Протестующие собрались в десятках мест, в том числе у домов политиков, военных штабов и на основных магистралях. Они перекрыли переулки и разожгли костры. Полиция сообщила, что арестовала 38 человек.
По данным министерства здравоохранения Газы, в результате военного наступления Израиля погибло по меньшей мере 61 000 палестинцев, большинство из которых являются гражданскими лицами. Эта цифра не включает тысячи людей, которые, как считается, погребены под обломками, или тысячи людей, косвенно погибших в результате войны, подчеркивает The Guardian.