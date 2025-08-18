План по переселению 1 миллиона жителей оккупированной территории посеял страх

«Мы столкнемся со многими проблемами, связанными с перемещением населения, — говорит 40-летний Мазен Хасане из района аль-Туффа, который шесть раз был перемещен во время войны. — Во-первых, это обеспечение возможности перевозки необходимых предметов, таких как палатка и другие предметы первой необходимости, и, конечно, многие водители будут использовать отчаяние людей и повышать цены, в то время как у людей нет денег, чтобы платить. Вторая проблема заключается в поиске места для установки палатки и поселения, а также в трудностях с поиском и обеспечением водой и продовольствием. Все, что связано с перемещением, связано с страданиями, особенно в наших нынешних условиях».