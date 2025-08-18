Конец социализму: на выборах в латиноамериканской стране вперед вырвались правые

Более 2500 национальных и международных наблюдателей, в том числе от Европейского союза и Организации американских государств, следили за ходом голосования и, как ожидается, опубликуют свои предварительные отчеты в ближайшие дни. В течение дня, по их словам, голосование проходило в обычном режиме. По данным избирательного суда, выборы прошли без проблем, за исключением некоторых «отдельных инцидентов». В одном из них был замешан Родригес. Когда он голосовал в Энтре-Риосе, оплоте Моралеса, расположенном примерно в 50 милях от того места, где по-прежнему находится бывший президент, 36-летний сенатор был освистан и закидан камнями теми, кого он назвал «небольшой группой экстремистов, идентифицированных как сторонники Моралеса».