Конец социализму: на выборах в латиноамериканской стране вперед вырвались правые

На президентских выборах в Боливии впервые состоится второй тур, на котором за пост президента будут бороться два кандидата от правых сил, что ознаменует окончание почти 20-летнего правления левого Социалистического движения (Mas).
Однако кандидат, набравший наибольшее количество голосов, оказался неожиданным: это был 57-летний правоцентристский сенатор Родриго Пас Перейра, который начал предвыборную кампанию, получив всего 3% поддержки по опросам общественного мнения, пишет The Guardian.
Второе место занял 65-летний Хорхе «Туто» Кирога, бывший президент правого толка, который недолго возглавлял страну в 2001 году после ухода экс-диктатора Уго Банзера.
Согласно «предварительному» подсчету избирательного суда, при подсчете чуть более 92% бюллетеней Пас Перейра набрал 32,1%, а Кирога — 26,9%.
«Я хочу поблагодарить всех мужчин и женщин, которые сделали это возможным и дали голос тем из нас, у кого его не было, кто не участвовал в выборах, кого не существовало», — сказал Перейра, сын бывшего президента Хайме Паса Саморы, который правил страной с 1989 по 1993 год.
Перейра, сенатор от Тарихи, горячо поблагодарил своего напарника по предвыборной гонке, бывшего капитана полиции Эдмана Лару Монтаньо, который стал известен благодаря разоблачению коррупции в полиции и который, по мнению многих аналитиков, стал решающей фигурой для избирателей.
«Мы будем решительно бороться с коррупцией, черт возьми!» — крикнул Перейра журналистам и десяткам сторонников, ожидавших его выступления поздно вечером в воскресенье в Ла-Пасе.
Кирога сказал: «Это историческая ночь — не для одной партии, не для одной фракции, не для одного кандидата, а для всех боливийцев, которые высказались с силой, верой, надеждой и достоинством. Сегодня мы сделали гигантский шаг к лучшему будущему».
Избирательный суд подчеркнул, что эти цифры являются «предварительными и не окончательными». Это связано с тем, что в Боливии используются два метода подсчета голосов: более быстрый, основанный на фотографиях каждого бюллетеня, отправленных в центр обработки данных, и более медленный, окончательный, когда каждый голос публично подсчитывается и тщательно проверяется на избирательных участках перед вводом в систему.
У суда есть до семи дней, чтобы обнародовать официальные результаты. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов или, по крайней мере, 40% с отрывом в 10 пунктов от занявшего второе место, 19 октября состоится второй тур.
Ожидается, что, как и в случае с первым туром, во втором туре будет преобладать экономический кризис — худший за последние четыре десятилетия — с нехваткой долларов и топлива и растущей инфляцией.
Крайне непопулярный президент от MAS Луис Арсе решил не добиваться переизбрания и вместо этого выдвинул своего министра внутренних дел, 36-летнего Эдуардо дель Кастильо, который набрал всего 3,15% голосов. Это ничтожная доля по сравнению с более чем 50%, которые в прошлом обеспечивали победу Арсе и бывшему президенту Эво Моралесу в первом туре, но этого вполне достаточно, чтобы партия не потеряла свой легальный статус, поскольку проходной барьер установлен на уровне 3%.
Согласно предварительным подсчетам, 19,1% бюллетеней были признаны недействительными, что намного превышает исторический средний показатель по выборам в Боливии, который обычно составляет менее 5%.
Первый лидер коренных народов Боливии Моралес провел последние недели, призывая своих сторонников объявить недействительными результаты голосования в знак протеста против решений конституционного и избирательного судов, которые не позволили ему баллотироваться на четвертый срок.
Как пишет The Guardian, 66-летний бизнес-магнат Самуэль Дориа Медина, который лидировал в опросах на протяжении большей части предвыборной кампании, занял третье место, набрав 19,89% голосов. Дориа Медина признал свое поражение и объявил, что поддержит Паса Перейру во втором туре.
В боливийской прессе аналитики предположили, что одним из возможных преимуществ Паса Перейры было то, что предвыборная борьба в последние недели была сосредоточена между Кирогой, Дориа Мединой и левыми, что оставляло сенатора вне поля зрения основных атак — или даже кампаний по распространению фейковых новостей.
Кроме того, опросы общественного мнения показали, что до дня выборов еще оставалось большое количество избирателей, не определившихся с выбором.
Самым популярным кандидатом от левых сил был 36-летний сенатор Андронико Родригес, который покинул MAS, чтобы баллотироваться с небольшой коалицией, отмечает The Guardian. Когда-то он занимал третье место в опросах, но в итоге занял четвертое место, набрав чуть более 8% голосов.
Более 2500 национальных и международных наблюдателей, в том числе от Европейского союза и Организации американских государств, следили за ходом голосования и, как ожидается, опубликуют свои предварительные отчеты в ближайшие дни. В течение дня, по их словам, голосование проходило в обычном режиме. По данным избирательного суда, выборы прошли без проблем, за исключением некоторых «отдельных инцидентов». В одном из них был замешан Родригес. Когда он голосовал в Энтре-Риосе, оплоте Моралеса, расположенном примерно в 50 милях от того места, где по-прежнему находится бывший президент, 36-летний сенатор был освистан и закидан камнями теми, кого он назвал «небольшой группой экстремистов, идентифицированных как сторонники Моралеса».
Чтобы проголосовать, Родригес прибыл в сопровождении военнослужащего вооруженных сил. Сенатора, которого когда-то считали естественным наследником Моралеса из-за его коренных корней и лидерства в профсоюзе производителей коки, назвали предателем за то, что он выдвинул свою собственную кандидатуру.
Разыскиваемый с октября по ордеру на арест за то, что он якобы стал отцом ребенка у 15-летней девушки, Моралес проголосовал на вилле 14 сентября, расположенной примерно в 25 милях от крошечной деревушки, где сотни производителей коки помешали полиции и армии задержать бывшего президента.
Моралес отрицает, что совершил какое-либо преступление, и утверждает, что это дело является частью плана нынешнего правительства по его политическому уничтожению.
Президент Арсе, который был министром финансов при Моралесе, прежде чем стать его главным соперником, отдал свой голос в Ла-Пасе и заявил, что обеспечит «абсолютно демократический переход» в ноябре, когда будет приведен к присяге следующий президент.
