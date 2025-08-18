Ричмонд
FT: Зеленский готов согласиться на урегулирование конфликта по текущей ЛБС

Газета отмечает, что глава киевского режима будет обсуждать вопрос с президентом США.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский готов пойти на мирное урегулирование конфликта с Россией, но по текущей линии боевого соприкосновения, чтобы не выводить украинские войска из Донбасса, пишет британская газета Financial Times.

Неназванный источник издания рассказал, что глава киевского режима может согласиться на «удобоваримый компромисс», который приняли бы жители Украины.

Обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Киева к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск», станет, по словам собеседника газеты, целью Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Между тем американский телеканал Fox News проинформировал, что Трамп поддержал предложение российского лидера Владимира Путина о передаче России полного контроля над Донбассом.

