FT сообщила о согласии Киева на урегулирование конфликта по текущей линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на урегулирование конфликта по текущей линии фронта. Об этом 18 августа сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

Источник: РИА "Новости"

По данным газеты, целью Зеленского на предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом будет обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов». Как сообщает источник FT, для этого украинский президент готов пойти на «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта, на который украинцы могли бы согласиться.

Новость дополняется.

