FT сообщила о согласии Киева на урегулирование конфликта по текущей линии фронта

По данным газеты, целью Зеленского на предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом будет обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов». Как сообщает источник FT, для этого украинский президент готов пойти на «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта, на который украинцы могли бы согласиться.