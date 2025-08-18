Ричмонд
В МИД РФ рассказали о сложностях во время встречи с Трампом на Аляске

Переводчик из России находился в сложных условиях из-за разницы во времени. Об этом заявил старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков.

Работу переводчика осложнила разница во времени, сообщил Садыков.

«Минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко формулировать», — рассказал Садыков. Его слова в своем telegram-канале приводит журналист Павел Зарубин. Также советник заявил, что переводчику требовалось держаться несмотря ни на что, чтобы качественно выполнять свою работу.

Ранее, 15 августа, прошла встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Примечательно, что лидеры, по пути на место переговоров с аэропорта, общались в лимузине без переводчиков.

