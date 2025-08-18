Американские власти полагают, что европейские лидеры едут вместе с Владимиром Зеленским на встречу с руководителем Белого дома Дональдом Трампом не для того, чтобы защищать главу киевского режима от унижения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Это не так. Они приедут сюда завтра не для того, чтобы не допустить унижения Зеленского», — сказал чиновник, которого цитирует телеканал CBS News.
По словам госсекретаря, США сохраняют конструктивные отношения с Европой, в связи с чем пригласили на встречу лидеров европейских стран. Он уточнил, что Вашингтон провёл на прошлой неделе переговоры с этими государствами. Кроме того, как отметил Рубио, ещё раньше состоялся ряд встреч в Британии.
Напомним, ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с aif.ru назвал подтанцовкой европейских лидеров, которые вместе с Зеленским решили приехать на переговоры в Белый дом. Парламентарий добавил, что глава киевского режима в этой ситуации «идет на убой, как телёнок».