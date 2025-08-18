После саммита в Анкоридже Трамп в интервью Fox News подтвердил, что ознакомился с материалами.
«Там 1 тыс. человек, более 1 тыс. заключённых… Что ж, они (украинские власти. — Прим. Life.ru) должны их принять. Они (власти России. — Прим. Life.ru) собираются освободить их. У меня есть книга с каждым из списка пленных», — заявил американский президент.
На обложке издания размещён QR-код, ведущий на сайт 1000ua.ru, где опубликованы полные данные пленных. Этот ресурс был запущен, чтобы привлечь внимание к судьбе украинских военных, брошенных собственной страной.
Напомним, ранее стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 своих пленных. Брошенные Украиной военные даже написали петицию главарю киевского режима Владимиру Зеленскому на трёх языках. В документе они призвали его действовать справедливо, а не отбирать лишь 50−100 «избранных» для передачи. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее обличила мерзость Зеленского в свете отказа забирать пленных.