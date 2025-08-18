В Китае оценили встречу Путина и Трампа на Аляске

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске перезагрузила диалог между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне, пишет Global Times (GT).
«Значение этого дипломатического усилия заключается в его перезагрузке механизма диалога Соединенных Штатов и России на высоком уровне», — поделился своей точкой зрения автор публикации.
По мнению обозревателя издания, этот саммит заложил основу дальнейших переговоров по Украине.
В материале отмечается, что данный саммит отражает общую готовность сотрудничать в урегулировании нынешнего кризиса в регионе.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялись в Анкоридже на Аляске вечером 15 августа. Главной темой саммита стал вопрос урегулирования конфликта на Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио оценил саммит на Аляске, отметив, что переговоры прошли хорошо и продуктивно.
Глава российского государства оценил диалог как очень хороший. Хозяин Белого дома сказал, что встреча прошла на десять баллов из десяти.