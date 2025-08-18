Бывший глава разведки призвал убивать 50 человек за каждую жертву теракта

Бывший глава израильской разведки заявил, что за каждую жертву терактов 7 октября должны погибнуть 50 палестинцев. «Не имеет значения, дети это или нет», — заявил Аарон Халива в записанных комментариях.
Израильский генерал, возглавивший военную разведку 7 октября 2023 года, заявил, что за каждого убитого в тот день израильтянина должны умереть 50 палестинцев, и «сейчас не имеет значения, дети это или нет». Эти слова, пишет The Guardian, прозвучали в записи, транслируемой израильским телеканалом «12 канал».
Аарон Халива заявил, что число погибших в Газе, которое, по его оценкам, превысило 50 000 человек, было «необходимо» в качестве «послания будущим поколениям» палестинцев.
«Им время от времени нужна Накба, чтобы почувствовать цену», — добавил он, имея в виду массовое изгнание более 700 000 палестинцев из их домов и земель после создания Израиля в 1948 году. «Накба» в переводе с арабского означает катастрофа, напоминает The Guardian.
После нападений ХАМАСА 7 октября большая часть израильского руководства и средств массовой информации использовала риторику геноцида в отношении палестинцев, в том числе называя их «людьми-животными», заявляя, что в Газе «нет невинных», и призывая к полному разрушению Газы и этнической чистке, пишет The Guardian.
Однако описание Халивой кампании массовых убийств, в том числе детей, было необычно прямым описанием коллективного наказания гражданских лиц, что считается незаконным в соответствии с международным правом.
Генерал Халива, который ушел в отставку со своего поста в апреле 2024 года, также, по-видимому, поддержал данные о жертвах, собранные органами здравоохранения Газы, которые израильские официальные лица регулярно критикуют как пропагандистские. Эти сведения доказали свою надежность в прошлых конфликтах, отмечает The Guardian.
12-й канал сообщил, что недатированные разговоры были записаны «в последние месяцы». По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших в результате израильских нападений в марте превысило 50 000 человек, а недавно превысило 60 000.
Согласно последним опубликованным Израилем данным о войне, число убитых боевиков составляет около 20 000 человек, поэтому Халива должен был знать, что даже по собственным подсчетам его страны, большинство убитых палестинцев были гражданскими лицами.
«Тот факт, что в Газе уже погибло 50 000 человек, необходим для будущих поколений», — сказал он в комментариях к трансляции. «За все, что произошло 7 октября, на каждого человека 7 октября должно приходиться по 50 палестинцев. Сейчас не имеет значения, дети это или нет».
Около 1200 человек были убиты в результате нападений, совершенных через границу под руководством ХАМАСА, большинство из них были мирными жителями, а 250 были взяты в заложники в Газе.
«12 канал» не уточнил, как он получил записи и с кем разговаривал Халива. Израильская газета «Гаарец» описала эти записи как формат, который позволил отставному высокопоставленному офицеру «дать интервью… без того, чтобы у него на самом деле брали интервью».
Комментарии Халивы о массовых убийствах мирных палестинцев не попали в заголовки других ведущих израильских СМИ. Вместо этого они сосредоточились на его критике Биньямина Нетаньяху и предупреждениях о системных сбоях в сфере безопасности и разведки. Этот репортаж высветил огромную пропасть между тем, как воспринимается и обсуждается война внутри границ Израиля и за их пределами.
Среди израильтян Халива широко известен как центристский критик нынешнего правительства и его крайне правых министров, таких как Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, как отметил сам генерал в комментариях к трансляции. Он процитировал внутреннего критика из разведывательного управления, который сказал ему, что ему «повезло», что многие из убитых и похищенных 7 октября 2023 года были израильтянами левого толка, связанными с движениями за мир.
«Он сказал мне: “Если бы это случилось с нами, правыми, вы бы так не воевали”, — сказал Халива. — Люди здесь верят в это».
