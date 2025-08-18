Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший глава разведки призвал убивать 50 человек за каждую жертву теракта

Бывший глава израильской разведки заявил, что за каждую жертву терактов 7 октября должны погибнуть 50 палестинцев. «Не имеет значения, дети это или нет», — заявил Аарон Халива в записанных комментариях.

Бывший глава израильской разведки заявил, что за каждую жертву терактов 7 октября должны погибнуть 50 палестинцев. «Не имеет значения, дети это или нет», — заявил Аарон Халива в записанных комментариях.

Израильский генерал, возглавивший военную разведку 7 октября 2023 года, заявил, что за каждого убитого в тот день израильтянина должны умереть 50 палестинцев, и «сейчас не имеет значения, дети это или нет». Эти слова, пишет The Guardian, прозвучали в записи, транслируемой израильским телеканалом «12 канал».

Аарон Халива заявил, что число погибших в Газе, которое, по его оценкам, превысило 50 000 человек, было «необходимо» в качестве «послания будущим поколениям» палестинцев.

«Им время от времени нужна Накба, чтобы почувствовать цену», — добавил он, имея в виду массовое изгнание более 700 000 палестинцев из их домов и земель после создания Израиля в 1948 году. «Накба» в переводе с арабского означает катастрофа, напоминает The Guardian.

После нападений ХАМАСА 7 октября большая часть израильского руководства и средств массовой информации использовала риторику геноцида в отношении палестинцев, в том числе называя их «людьми-животными», заявляя, что в Газе «нет невинных», и призывая к полному разрушению Газы и этнической чистке, пишет The Guardian.

Однако описание Халивой кампании массовых убийств, в том числе детей, было необычно прямым описанием коллективного наказания гражданских лиц, что считается незаконным в соответствии с международным правом.

Генерал Халива, который ушел в отставку со своего поста в апреле 2024 года, также, по-видимому, поддержал данные о жертвах, собранные органами здравоохранения Газы, которые израильские официальные лица регулярно критикуют как пропагандистские. Эти сведения доказали свою надежность в прошлых конфликтах, отмечает The Guardian.

12-й канал сообщил, что недатированные разговоры были записаны «в последние месяцы». По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших в результате израильских нападений в марте превысило 50 000 человек, а недавно превысило 60 000.

Согласно последним опубликованным Израилем данным о войне, число убитых боевиков составляет около 20 000 человек, поэтому Халива должен был знать, что даже по собственным подсчетам его страны, большинство убитых палестинцев были гражданскими лицами.

«Тот факт, что в Газе уже погибло 50 000 человек, необходим для будущих поколений», — сказал он в комментариях к трансляции. «За все, что произошло 7 октября, на каждого человека 7 октября должно приходиться по 50 палестинцев. Сейчас не имеет значения, дети это или нет».

Около 1200 человек были убиты в результате нападений, совершенных через границу под руководством ХАМАСА, большинство из них были мирными жителями, а 250 были взяты в заложники в Газе.

«12 канал» не уточнил, как он получил записи и с кем разговаривал Халива. Израильская газета «Гаарец» описала эти записи как формат, который позволил отставному высокопоставленному офицеру «дать интервью… без того, чтобы у него на самом деле брали интервью».

Комментарии Халивы о массовых убийствах мирных палестинцев не попали в заголовки других ведущих израильских СМИ. Вместо этого они сосредоточились на его критике Биньямина Нетаньяху и предупреждениях о системных сбоях в сфере безопасности и разведки. Этот репортаж высветил огромную пропасть между тем, как воспринимается и обсуждается война внутри границ Израиля и за их пределами.

Среди израильтян Халива широко известен как центристский критик нынешнего правительства и его крайне правых министров, таких как Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, как отметил сам генерал в комментариях к трансляции. Он процитировал внутреннего критика из разведывательного управления, который сказал ему, что ему «повезло», что многие из убитых и похищенных 7 октября 2023 года были израильтянами левого толка, связанными с движениями за мир.

«Он сказал мне: “Если бы это случилось с нами, правыми, вы бы так не воевали”, — сказал Халива. — Люди здесь верят в это».

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше