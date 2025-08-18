Ричмонд
Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»

Американец Марк Уоррен перед саммитом США и России пожаловался, что ему сложно находить запчасти для своего старого «Урала», после чего российские дипломаты вручили ему подарок от президента России.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал», передает телеканал «Россия 1».

По словам советника-посланника посольства России в США Андрея Леденева, это был личный подарок американцу от Путина.

Отмечается, что за несколько дней до переговоров президентов России и США Уоррен рассказал прессе, что из-за антироссийских санкций ему стало сложнее находить запчасти для своего старого «Урала». После выхода репортажа российские дипломаты отыскали мотолюбителя и подарили ему новый мотоцикл.

Уоррен признался, что новый «Урал» работает намного плавне и приятнее. «Мне нравится и мой старый, но этот, очевидно, намного лучше», — сказал американец.

Напомним, саммит России и США на Аляске с участием президентов прошел 15 августа. Переговоры длились свыше трех часов и проходили сначала в формате тет-а-тет в лимузине президента США Дональда Трампа, а затем в узком составе «три на три».

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше