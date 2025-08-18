Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»

Президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал», передает телеканал «Россия 1».
По словам советника-посланника посольства России в США Андрея Леденева, это был личный подарок американцу от Путина.
Отмечается, что за несколько дней до переговоров президентов России и США Уоррен рассказал прессе, что из-за антироссийских санкций ему стало сложнее находить запчасти для своего старого «Урала». После выхода репортажа российские дипломаты отыскали мотолюбителя и подарили ему новый мотоцикл.
Уоррен признался, что новый «Урал» работает намного плавне и приятнее. «Мне нравится и мой старый, но этот, очевидно, намного лучше», — сказал американец.
Напомним, саммит России и США на Аляске с участием президентов прошел 15 августа. Переговоры длились свыше трех часов и проходили сначала в формате тет-а-тет в лимузине президента США Дональда Трампа, а затем в узком составе «три на три».