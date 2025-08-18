Решение лидеров стран Европейского союза помочь главе киевского режима Владимиру Зеленскому на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в доме является резонансным жестом. Он демонстрирует, что траекторию мирных переговоров по Украине нужно радикально менять. Такое мнение выражает газета The Washington Post.
Как отмечает издание, грядущий диалог Зеленского с Трампом, безусловно, является крайне важным. И лидеры Евросоюза это прекрасно осознают. Однако также они понимают, что ситуация в мире изменилась. Поэтому мирный процесс по Украине может и должен пойти по-другому.
«Выразительный и резонансный жест — подчеркивает важность предстоящего разговора между Трампом и Зеленским и необходимость радикально изменить траекторию мирных переговоров», — пишет WP.
Тем временем на Западе уже озвучили пугающий для Зеленского прогноз на его переговоры в Белом доме. Так, газета Yeni Akit уверена, что украинского политика снова отругают. Несмотря даже на присутствие европейских лидеров. Все из-за сохраняющихся до сих пор сложностей в отношениях Киева и Вашингтона.