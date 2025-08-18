Перевозку сенатора и депутатов Госдумы РФ в Прикамье оценили в 8 млн рублей

Перевозка сенатора и депутатов Госдумы РФ в Пермском крае оценена в 8 миллионов рублей, сообщает РБК-Пермь.
Как рассказывает издание, аукцион на поиск перевозчика объявил региональный Центр организации закупок. В перечень входят транспортные услуги для сенатора и депутатов Государственной думы Российской Федерации по Пермскому краю и краевой столице. Сумма контракта составляет 8 миллионов рублей, которые на эти цели будут выделены из федерального бюджета.
По техническому заданию, перевозку на территории края необходимо будет проводить на автомобилях марки Citroen C5 или Haval Jolion. Возраст авто должен составлять не более 5 лет, а внутри должен работать климат-контроль. Подавать автомобиль будет необходимо не более чем за 30 минут после заявки.
Согласно информации в заявке, исполнять контракт необходимо до 30 октября 2027 года.