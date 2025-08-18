Выяснилось, как ВСУ хотят восстановить позиции на Харьковщине и Сумщине

Ранее сообщалось, что российская руппировка «Север» укрепила позиции в Харьковской и Сумской областях, нанеся удары по штурмовому полку и нескольким бригадам ВСУ, включая механизированные, десантные, артиллерийские и теробороны. В районе Степового и Алексеевки ВСУ временно приостановили боевые действия из-за визита главнокомандующего Александра Сырского, пока противник перегруппировывается, восстанавливает силы и пополняет штурмовые группы.