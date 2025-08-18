Ричмонд
Выяснилось, как ВСУ хотят восстановить позиции на Харьковщине и Сумщине

Украинские войска проводят ротацию подразделений у границы с Курской областью и перебросили колумбийских наемников в Сумскую область для восстановления утраченных позиций. Об этом сообщил ресурс «Северный ветер».

Источник: Life.ru

«На Тёткинском и Глушковском участках фронта противник активных действий не предпринимал и проводит ротацию подразделений, понесших потери в результате авиаударов ВКС РФ», — говорится в сообщении.

Командование ВСУ перебросило в Сумскую область колумбийских наемников с целью восстановить позиции, потерянные ранее. Из-за низкого уровня взаимодействия между подразделениями уже фиксировались случаи «дружественного огня».

Ранее сообщалось, что российская руппировка «Север» укрепила позиции в Харьковской и Сумской областях, нанеся удары по штурмовому полку и нескольким бригадам ВСУ, включая механизированные, десантные, артиллерийские и теробороны. В районе Степового и Алексеевки ВСУ временно приостановили боевые действия из-за визита главнокомандующего Александра Сырского, пока противник перегруппировывается, восстанавливает силы и пополняет штурмовые группы.