В Киеве взорвалась машина, окрашенная в цвет хаки

В Подольском районе Киева на парковке возле жилого дома произошел взрыв в автомобиле, окрашенном под военный.

Инцидент случился, когда к машине приближался ее владелец, который в результате получил незначительные травмы, но отказался от госпитализации. Об этом сообщили украинские силовые структуры.

По предварительным данным, взрыв произошел на пассажирском сиденье автомобиля. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка полиции, а также взрывотехники, медики и другие профильные службы.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Читайте материал «Герани» разнесли нефтебазу азербайджанской SOCAR под Одессой: взрывы гремели всю ночь".

