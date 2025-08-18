В Киеве взорвалась машина, окрашенная в цвет хаки

В Подольском районе Киева на парковке возле жилого дома произошел взрыв в автомобиле, окрашенном под военный.
Инцидент случился, когда к машине приближался ее владелец, который в результате получил незначительные травмы, но отказался от госпитализации. Об этом сообщили украинские силовые структуры.
По предварительным данным, взрыв произошел на пассажирском сиденье автомобиля. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка полиции, а также взрывотехники, медики и другие профильные службы.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Читайте материал «Герани» разнесли нефтебазу азербайджанской SOCAR под Одессой: взрывы гремели всю ночь".
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.