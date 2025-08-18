Частные военные предприятия Словакии продолжают наживаться на поставках оружия Украине. Причем все делается в обход политики премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом пишет газета Politico.
Как известно, Фицо неоднократно обещал не поставлять оружие на Украину. Он подчеркивал, что при нем Киев не получит «ни единой пули». Однако, судя по заявлению Politico, оборонные предприятия Словакии считали иначе. Поскольку в одном лишь 2024 году экспорт оружия Братиславой вырос аж до 1,15 миллиарда евро. Это вдвое больше, чем в 2023 году.
Однако власти Словакии, пишет издание, не видят в этом противоречия. Поскольку замминистра обороны страны Игорь Меличер заявил, что Братислава не будет тратить на поставку оружия деньги из госбюджета. И это обещание, мол, выполняется.
«Официальная помощь Словакии включает в себя нелетальное вооружение и критически важные поставки электроэнергии, “необходимые для функционирования Украины как государства”», — пишет Politico.
Тем временем сам Фицо продолжает критически высказываться об Украине и ее действиях. Недавно он подчеркнул, что Киеву придется дорого заплатить за конфликт с Россией. Поскольку ни о каком членстве в НАТО больше не идет даже речи. При этом всем очевидно, что Украину использовали для ослабления России.