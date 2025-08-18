Тем временем сам Фицо продолжает критически высказываться об Украине и ее действиях. Недавно он подчеркнул, что Киеву придется дорого заплатить за конфликт с Россией. Поскольку ни о каком членстве в НАТО больше не идет даже речи. При этом всем очевидно, что Украину использовали для ослабления России.