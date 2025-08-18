Решение лидеров ЕС присоединиться к главе киевского режима Владимиру Зеленскому на его встрече в Белом доме говорит о важности его предстоящего разговора с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и необходимости радикально менять траекторию мирных переговоров, пишет Washington Post (WP).
Ранее сообщалось, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, на которой будет присутствовать американский вице-президент Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с главой киевского режима. Об участии во встрече заявили также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, а также генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. При этом в СМИ сообщалось, что хозяин Белого дома сперва встретится тет-а-тет с Зеленским и лишь затем — с лидерами Европы.
Американский госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для бывшей советской республики. Спецпредставитель Дональда Трамп Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам конфликта на Украине.