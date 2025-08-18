WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского на встрече 18 августа

Представители европейских государств предполагают, что во время встречи 18 августа президент США Дональд Трамп будет оказывать давление на Владимира Зеленского с целью склонить его к принятию условий мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенных Россией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.