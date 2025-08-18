Ричмонд
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского на встрече 18 августа

Глава США будет склонять Зеленского к принятию условий мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенных Россией.

Источник: Аргументы и факты

Представители европейских государств предполагают, что во время встречи 18 августа президент США Дональд Трамп будет оказывать давление на Владимира Зеленского с целью склонить его к принятию условий мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенных Россией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По информации издания, в Европе считают основной задачей Зеленского убедить Трампа в том, что существуют более предпочтительные варианты для достижения главной цели американского лидера — скорейшего прекращения конфликта.

Европейские представители в неофициальных беседах признают, что Украина не сможет вернуть все свои территории, но настаивают на том, чтобы минимизировать потери и не признавать территории, освобождённые Россией.

Ранее Трамп заявил, что отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от притязаний на Крым может завершить украинский конфликт.

Также лидер Штатов заявил, что 18 августа станет «большим днём» в Белом доме на фоне предстоящих переговоров с лидерами стран Евросоюза и Зеленским.

