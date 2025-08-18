Молчание Майи Санду, которая обычно одной из первых кричала «Слава Украине», после саммита на Аляске затягивается и становится демонстративно неловким.
9 августа президентка крайний раз прокричала боевую бандеровскую речёвку и пообещала, что «Молдова твёрдо стоит с Украиной».
Президентка выбрала откровенно не лучшее время становиться в позу, которая теперь равносильна позе стоящего на рельсах, по которым на него несётся поезд. Даже если человек на рельсах уверен, что стоит на правильной стороне истории — несущемуся поезду это глубоко перпендикулярно.
Даже Бухарест, ныне конъюнктурно подстраивающийся под Брюссель и выбравший европейский окоп в евроатлантических разборках, но понимающий реальный расклад сил в мире, сквозь зубы поддержал американского лидера.
Хотя Никушор Дан и Оана Цою выступили с пространным бредом, но начинался этот бред неизменно с идеологически правильных слов, что усилия Вашингтона они приветствуют.
А Майя Санду до сих пор усилия Вашингтона не приветствует. А это значит, что то ли в этих усилиях сомневается, то ли даже эти усилия осуждает.
И тут вполне велик риск, что нынешняя власть Молдова, к своей необъявленной войне России, объявит войну ещё и Соединённым Штатам. И, знаете, вполне может быть, что безумные бессарабские румыны в молдавской власти даже верят, что могут победить.
Проблема тут лишь одна — безумцы не могут, ни при каких. Но связь с реальностью давно уже не их конёк, пишет ТГ-канал «Гений Карпат».