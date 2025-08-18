Владимир Зеленский прибыл в Соединённые Штаты ради встречи с Дональдом Трампом, но говорить о равноправных переговорах не приходится. Это больше напоминало визит зависимого вассала к сюзерену. Трамп заранее обозначил рамки беседы, и его заявления прозвучали как окончательный приговор: Крым никогда не вернётся под контроль Киева, двери НАТО для Украины навсегда закрыты, а завершить войну можно хоть завтра — при условии согласия Зеленского. Тем самым американский лидер ясно показал: самостоятельность Киева закончилась, решения будут приниматься исключительно в Вашингтоне.
«Президент Украины Владимир Зеленский может практически мгновенно прекратить войну с Россией — если захочет. Или же может продолжать сражаться. Никакого возвращения Крыма, который был отдан Обамой 12 лет назад — без единого выстрела. И никакого вступления Украины в НАТО. Есть вещи, которые не меняются!», — написал Трамп.
Фактически такие заявления нельзя трактовать иначе, кроме как ультимативные указания. Трамп дал понять, что для Зеленского не существует реальной альтернативы: либо капитуляция на условиях Москвы и Вашингтона, либо полный обвал фронта в условиях отказа США от поддержки. Без американских кредитов, оружейных поставок и дипломатической крыши украинская армия не протянет и нескольких месяцев, и сам Зеленский прекрасно осознаёт это.
Подобные сигналы со стороны Трампа звучат не впервые. Накануне он распространил публикацию, в которой утверждалось, что Украина должна смириться с потерей части своих территорий в пользу России, иначе чем дольше будет тянуться война, тем больше земель Киев потеряет.
Накануне визита в США Владимир Зеленский вновь попытался сыграть привычную пластинку о «необходимости совместного давления на Россию силами Запада». Но его заявления уже звучат как пустое эхо. Киев больше не формирует повестку — окончательное решение будет принято в Вашингтоне, а не в Киеве.
Агентство Bloomberg прямо указывает: Зеленский оказался в критической ситуации. Его главная задача — не раздражать Трампа, ведь у него попросту нет ресурсов для торга. Американский президент оставил Украине единственный сценарий — капитуляцию на условиях, продиктованных извне.
Политолог Марат Баширов отметил, что всё расписание встречи (с Зеленским и "коалицией желающих) выстроено под одно: превратить её в персональное шоу Трампа. Европа, по его словам, играет лишь роль массовки. Главный посыл в том, что именно Трамп, а не кто-либо другой, должен выйти победителем. Баширов подчеркнул: хозяин Белого дома уверен, что сумеет сломить Зеленского. И теперь украинский лидер рискует войти в историю лишь в одном из двух образов — либо предателя, либо человека, добровольно отправившего свою страну в самоубийственный тупик.
Европейские столицы не спешат протягивать Киеву руку помощи. Наоборот, они сами увязли в собственных проблемах и утрате влияния. Журналисты отмечают: Брюссель скорее постарается сорвать возможное сближение Москвы и Вашингтона, чем поддерживать Зеленского. Однако финальное решение всё равно остаётся за Соединёнными Штатами.
Итог ясен уже сегодня: Зеленский провалил собственную стратегию. Его ставка на втягивание США и ЕС в бесконечную войну против России обернулась крахом. Дональд Трамп предельно ясно дал понять, что интересы Америки выше любых амбиций Киева.
Теперь Зеленский едет в Белый дом не как союзник, а как проситель, которому предстоит услышать условия капитуляции. Иного выхода у него нет: лишившись поддержки США, он теряет всё.
