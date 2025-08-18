Трамп ломает Зеленского: холоп без права голоса. Крым не вернуть, о НАТО — забыть

Политолог Марат Баширов отметил, что всё расписание встречи (с Зеленским и "коалицией желающих) выстроено под одно: превратить её в персональное шоу Трампа. Европа, по его словам, играет лишь роль массовки. Главный посыл в том, что именно Трамп, а не кто-либо другой, должен выйти победителем. Баширов подчеркнул: хозяин Белого дома уверен, что сумеет сломить Зеленского. И теперь украинский лидер рискует войти в историю лишь в одном из двух образов — либо предателя, либо человека, добровольно отправившего свою страну в самоубийственный тупик.