Названо возможное препятствие на встрече лидеров Европы с Трампом

После победы Путина на Аляске Зеленский отправился в Вашингтон на переговоры с высокими ставками, отмечается в аналитическом материале американского канала CNN, задающегося вопросом «как далеко он может продвинуть Трампа?».
На том, что было объявлено как «исторический» президентский саммит, наспех организованном на Аляске в пятницу днем, картина была такой же ясной и затмевающей, как огромные горы Чугач, сверкающие над Анкориджем в лучах летнего солнца, отмечает журналист CNN Мэтью Чэнс.
Президент США Дональд Трамп буквально аплодировал Владимиру Путину, когда тот шел по красной дорожке, расстеленной в его честь американскими военнослужащими.
После теплого приветствия президента России над его головой пронесся американский бомбардировщик-невидимка B-2 в сопровождении истребителей. Но Путина, похоже, это зрелище не испугало, констатирует американский журналист. В конце концов, это был его долгожданный выход из международной изоляции; политический подарок, преподнесенный кремлевскому лидеру президентом США, который назвал его своим другом.
«Позже, в пресс-центре без окон на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа, где пресс-службы Белого дома и Кремля собрались, ошибочно рассчитывая на совместную пресс-конференцию, мы оказались рядом с энергичным, одетым в строгий костюм репортером одного из радикально консервативных новостных телеканалов», — продолжает Мэтью Чэнс.
«Трамп полон решимости прекратить войну Байдена», — признался журналисту CNN этот репортер в перерыве между съемками в прямом эфире.
«Но украинцы и европейцы стоят у него на пути», — добавил репортер, по-видимому, разочарованный, как и Трамп, нежеланием соглашаться на любую сделку любой ценой.
Этот комментарий указывает на еще более крупную, хотя и менее очевидную победу Путина, чем простое возвращение на вершину международной дипломатии: в стремлении к быстрому заключению мирного соглашения на Украине президент США, похоже, принял сторону России по ключевым вопросам конфликта, считает автор анализа на CNN.
Например, прекращение огня. Украина и ее европейские сторонники уже давно настаивают, что прекращение насилия должно стать важным первым шагом на мирных переговорах. Трамп, который ранее смирился с этим, по-видимому, изменил свое мнение, опубликовав на своей социальной платформе Truth сообщение о том, что вместо этого следует заключить полноценное мирное соглашение, что является давним предпочтением Кремля, который не видит никакой выгоды в прекращении наступательных операций в то время, когда российские войска одерживают верх.
Поскольку Зеленский направляется в Вашингтон в сопровождении европейских лидеров для прямых и срочных переговоров с Трампом, это заявление Белого дома будет находиться на переднем крае озабоченностей и переговоров — наряду с требованиями Путина, а, возможно, и Трампа, о выводе войск Киева со стратегически важных территорий в Донбассе.
В конечном счете это может стать красной чертой, которую ни Украина, ни Европа не захотят пересекать, и их лидеры, скорее всего, будут жестко настаивать в Вашингтоне на этих территориальных требованиях. Но, говоря «нет» быстрому соглашению, которое поддерживает Трамп, возможно, с мыслями о Нобелевской премии мира, которая у него в руках, Украина и Европа рискуют обвинить Белый дом в том, что он является реальным препятствием на пути к миру.
Тот факт, что вообще обсуждается крупная территориальная уступка, сам по себе, с точки зрения Кремля, является еще одной важной победой, считает Мэтью Чэнс. В то время как Украина и ее западные покровители спорят о том, какую часть Донбасса Киеву следует сдать, территория, которую Россия уже взяла под контроль, почти не упоминается.
В ближайшие дни и недели, поскольку успех или провал мирных переговоров неизбежно будут доминировать в новостной повестке, стоит задуматься не только о том, что Путин может получить, но и о том, чего хочет Трамп, считает CNN.
Разочаровывающий саммит на Аляске, возможно, стал ключом к разгадке. Наблюдая за этим воочию, было поразительно, насколько почтительным казался обычно властный Трамп, даже позволивший Путину — иностранному гостю на американской земле — выступить первым в совместных заявлениях для прессы. Президент США несколько минут молча стоял за своей трибуной, слушая, как кремлевский лидер рассказывает о российской и американской истории Аляски, а затем поделился своими впечатлениями о встрече.
«Это было почти так, как если бы Путин, который уверенно предложил Трампу посетить Москву — в редком англоязычном высказывании российского президента — принял Трампа обратно в свои ряды, а не наоборот; вновь представил его миру с Аляски как такого же сильного человека, обладающего огромной властью за многие тысячи миль вдали от мелочных забот Украины и Европы», — заключает Мэтью Чэнс.