Названо возможное препятствие на встрече лидеров Европы с Трампом

В конечном счете это может стать красной чертой, которую ни Украина, ни Европа не захотят пересекать, и их лидеры, скорее всего, будут жестко настаивать в Вашингтоне на этих территориальных требованиях. Но, говоря «нет» быстрому соглашению, которое поддерживает Трамп, возможно, с мыслями о Нобелевской премии мира, которая у него в руках, Украина и Европа рискуют обвинить Белый дом в том, что он является реальным препятствием на пути к миру.