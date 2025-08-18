Ответный визит: Рамзан Кадыров приедет в Самарскую область

«Принял приглашение посетить Самарскую область. Уверен, что взаимодействие Чеченской Республики и Самарской области будет способствовать укреплению связей между регионами и реализации совместных инициатив во благо нашей великой Родины — России», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Вячеслав Федорищев в рамках рабочего визита в Чечню посетил строящийся в Грозном район имени Владимира Путина. Также он побывал в Российском университете спецназа и познакомился с работой предприятия «Чеченавто» в Аргуне.
