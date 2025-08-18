Ричмонд
Ответный визит: Рамзан Кадыров приедет в Самарскую область

САМАРА, 18 августа, ФедералПресс. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетит с рабочим визитом Самарскую область. Такая договоренность была достигнута в ходе поездки в республику губернатора региона Вячеслава Федорищева.

Источник: пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

«Принял приглашение посетить Самарскую область. Уверен, что взаимодействие Чеченской Республики и Самарской области будет способствовать укреплению связей между регионами и реализации совместных инициатив во благо нашей великой Родины — России», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Вячеслав Федорищев в рамках рабочего визита в Чечню посетил строящийся в Грозном район имени Владимира Путина. Также он побывал в Российском университете спецназа и познакомился с работой предприятия «Чеченавто» в Аргуне.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в столице прошла встреча главы Самарской области Вячеслава Федорищева и прославленного российского спортсмена Алексея Немова. Обсуждалось строительство нового спортивного комплекса, который планируется назвать в честь выдающегося гимнаста, завоевавшего множество наград на Олимпийских играх.

