Знаменитую российскую певицу внесли в базу «Миротворца»*

Известная российская певица Татьяна Буланова попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. На это обратило внимание издание «Постньюс».
Отмечается, что артистка оказалась в списке экстремистского ресурса за выступление перед ранеными бойцами специальной военной операции (СВО).
В карточке Булановой на сайте* утверждается, что она покушалась на «суверенитет и территориальную целостность Украины», и она также обвиняется в поддержке проведения СВО.
В качестве аргумента на экстремистском ресурсе приводятся слова певицы из одного интервью, где она заявила, что любит свою родину и гордится ей.
*- украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским на территории РФ.
