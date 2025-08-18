Ричмонд
Знаменитую российскую певицу внесли в базу «Миротворца»*

Известная российская певица Татьяна Буланова попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. На это обратило внимание издание «Постньюс».

Отмечается, что артистка оказалась в списке экстремистского ресурса за выступление перед ранеными бойцами специальной военной операции (СВО).

В карточке Булановой на сайте* утверждается, что она покушалась на «суверенитет и территориальную целостность Украины», и она также обвиняется в поддержке проведения СВО.

В качестве аргумента на экстремистском ресурсе приводятся слова певицы из одного интервью, где она заявила, что любит свою родину и гордится ей.

*- украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским на территории РФ.

