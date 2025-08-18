Принц Уильям и Кейт собрались переезжать после ремонта

Принц и принцесса Уэльские собираются переехать в новый дом в Виндзоре позже в этом году. Уильям и Кейт переедут в лесной домик с восемью спальнями, расположенный в тенистом Виндзорском Большом парке, вместе со своими детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи, сообщает британское информационное агентство PA Media.
«Семья Уэльсов переедет позже в этом году», — подтвердил CNN в воскресенье представитель Кенсингтонского дворца.
Нынешний главный дом семьи — коттедж Аделаида в Виндзоре — находится всего в двух шагах от новой собственности, отмечает CNN.
Ранее в этом месяце было получено разрешение на незначительные внутренние и внешние изменения в собственности, сообщает PA со ссылкой на отредактированные заявки на планирование, поданные в королевские округа Виндзор и Мейденхед.
Согласно сообщению в Sun, пара оплачивает недвижимость, стоимость которой, как полагают, составляет 16 миллионов фунтов стерлингов, из собственного кармана. Они также финансируют незначительный ремонт здания, внесенного в список объектов второй категории, который, как следует из отредактированных заявок на проектирование, включает в себя удаление окна и улучшение камина.
В уведомлении о решении местного совета говорится о демонтаже окна и ремонте камина, сообщает PA, добавляя, что в 2001 году в особняке были проведены реставрационные работы стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллионов долларов).
Фотографии, сделанные внутри дома в то время, демонстрируют оригинальную каменную кладку, сложные гипсовые карнизы и отделку потолков, сообщает PA.
Это не первый случай, когда семья Уильяма и Кейт переезжает в новый дом. В августе 2022 года было объявлено, что пара, носившая тогда титул герцога и герцогини Кембриджских, собирается перевезти свою семью из Лондона на время учебного семестра, чтобы дать своим детям «нормальную» семейную жизнь, сообщил CNN королевский источник.
Последний переезд последовал за неспокойным периодом в жизни семьи, после того как Кейт сообщила о своем диагнозе «рак» и о том, что в марте прошлого года она начала курс химиотерапии.
Во время лечения она отошла от общественной жизни и лишь несколько раз появлялась на публике прошлым летом. В сентябре она объявила, что прошла курс химиотерапии и «делает все возможное, чтобы избежать рака».
Как напоминают Sky News, в ходе расследования, проведенного телеканалом Channel 4 Dispatches и The Sunday Times, было установлено, что герцогство Корнуолл, которое Уильям унаследовал от своего отца, когда стал принцем Уэльским, сдавало свои владения в аренду государственным структурам за миллионы фунтов стерлингов. После негативной реакции принц заявил, что герцогство теперь разрешит некоторым благотворительным организациям использовать некоторые здания бесплатно.
Хотя Виндзор является основной резиденцией принца Уильяма и Кейт, у них также есть дома в Анмер-холле в Норфолке и апартаменты 1А в Кенсингтонском дворце.