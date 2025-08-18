Принц Уильям и Кейт собрались переезжать после ремонта

Это не первый случай, когда семья Уильяма и Кейт переезжает в новый дом. В августе 2022 года было объявлено, что пара, носившая тогда титул герцога и герцогини Кембриджских, собирается перевезти свою семью из Лондона на время учебного семестра, чтобы дать своим детям «нормальную» семейную жизнь, сообщил CNN королевский источник.