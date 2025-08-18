Ричмонд
Уиткофф: США намерены добиваться от Киева консенсуса по мирному соглашению

Спецпосланник Трампа Уиткофф надеется, что переговоры с Зеленским в Белом доме будут результативными.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти хотят, чтобы Владимир Зеленский в рамках встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом одобрил идею заключения мирного соглашения по Украине, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Переговоры пройдут 18 августа в Вашингтоне.

«Чего мы пытаемся достичь в понедельник, так это добиться некоторого консенсуса от президента Зеленского и его команды», — сказал дипломат в интервью телеканалу CNN.

Уиткофф надеется, что переговоры в Белом доме будут результативными и приведут к реальному консенсусу. По его словам, при таком развитии событий США смогут продвинуть мирное соглашение в контактах с РФ и довести его «до конца».

Напомним, ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский не заинтересован в мире. Экс-председатель кабмина Украины также выразил мнение, что все уступки со стороны киевского режима в рамках возможного урегулирования будут определять США.

