Зеленский может согласиться на компромисс, пишут СМИ

Ранее СМИ раскрыли, когда начнётся встреча Трампа и Зеленского. Переговоры стартуют в 20:15 по московскому времени, беседа с участием европейских лидеров — в 22:00 мск. Из графика следует, что лидеры ЕС прибудут в Белый дом в 19.00 мск. В 21:30 мск они сделают совместную фотографию, а в десять часов вечера по московскому времени начнётся их встреча.