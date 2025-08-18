Зеленский может согласиться на компромисс, пишут СМИ

По словам высокопоставленного украинского чиновника, близкого к Зеленскому, на встрече с американским лидером Дональдом Трампом будет обсуждаться мирное урегулирование, которое не потребует от Украины невыполнимых уступок, таких как вывод войск из Донецка и Луганска.
«Ради этого… (Зеленский. — Прим. Life.ru) готов пойти на “удобоваримый компромисс” по нынешней линии фронта, который могли бы принять украинцы», — говорится в материале издания.
Ранее СМИ раскрыли, когда начнётся встреча Трампа и Зеленского. Переговоры стартуют в 20:15 по московскому времени, беседа с участием европейских лидеров — в 22:00 мск. Из графика следует, что лидеры ЕС прибудут в Белый дом в 19.00 мск. В 21:30 мск они сделают совместную фотографию, а в десять часов вечера по московскому времени начнётся их встреча.