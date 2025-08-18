Вооруженные силы Казахстана переходят на новый национальный мессенджер Aitu

«Переход на отечественный мессенджер — это один из ключевых шагов по повышению уровня защиты служебной информации в государственных структурах, в том числе и в оборонном секторе. До сих пор для передачи данных зачастую использовались иностранные мессенджеры, что могло представлять потенциальную угрозу для безопасности», — подчеркнули в Минобороны.