Вооруженные силы Казахстана переходят на новый национальный мессенджер Aitu

АСТАНА, 18 авг — Sputnik. Минобороны Казахстана сообщило о переходе Вооруженных сил на новый национальный мессенджер Aitu.
Он будет использоваться для передачи служебных данных, отметили в ведомстве. Главной целью назвали минимизацию рисков, связанных с использованием зарубежных платформ.
«Переход на отечественный мессенджер — это один из ключевых шагов по повышению уровня защиты служебной информации в государственных структурах, в том числе и в оборонном секторе. До сих пор для передачи данных зачастую использовались иностранные мессенджеры, что могло представлять потенциальную угрозу для безопасности», — подчеркнули в Минобороны.
Aitu находится под юрисдикцией Казахстана и соответствует всем требованиям к хранению и обработке данных, отметили в оборонном ведомстве. Он позволит обеспечить полный контроль над информационными потоками.
"Использование национальных IT-продуктов — это общемировой тренд, направленный на защиту суверенитета в цифровом пространстве. Переход Вооруженных сил на Aitu позволит исключить утечку служебных данных и обеспечить надлежащий уровень защиты информации, относящейся к категории служебного пользования, — подчеркнул заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев.
Новый мессенджер будет использоваться для решения широкого спектра задач: от оперативного обмена информацией до проведения совещаний и координации действий. Переход будет завершен до конца 2025 года.