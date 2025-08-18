Мирзиёев наградил глав TBC Bank и Uztex

Четыре человека получили звание почетного предпринимателя республики. Еще четверо представителей бизнеса стали кавалерами ордена «Меҳнат шуҳрати» (трудовая слава). 11 предпринимателей наградили орденом «Дўстлик» (дружба).
27 представителей сектора получат медаль «Шуҳрат» (слава). Среди них основатель Datasite Technology Mузаффар Карабаев, председатель правления InFin Bank Ольга Нуманова и профессор Университета Инха Жасурбек Ходжаев.
Профессор Ташкентского химтеха (ТХТИ) Гаппар Рахманбердиев стал заслуженным изобретателем и рационализатором Узбекистана. Основатель Akfa Group Жахонгир Артикходжаев получил орден «Фидокорона хизматлари учун» (за самоотверженную службу).