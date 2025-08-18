Мирзиёев наградил глав TBC Bank и Uztex

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении гендиректора TBC Uzbekistan Николоза Курдиани, председателя совета директоров группы Uztex Фархода Маматджанова и еще 47 предпринимателей. Текст указа опубликовала пресс-служба главы государства.