Алексей Шувалов вновь вернулся к обязанностям мэра Красноярска

Он вышел из отпуска.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Алексей Шувалов вернулся к обязанностям мэра Красноярска. Об этом сообщили в администрации города.

Алексей Шувалов, который руководит Красноярском вместо арестованного Владислава Логинова, вернулся к исполнению обязанностей после отпуска. До этого и.о. главы Красноярска были заместители мэра Александр Мацак и Роман Одинцов.

«Сегодня Алексей Шувалов в качестве исполняющего обязанности главы Красноярска провел аппаратное совещание о ходе ремонта объектов улично-дорожной сети», — отметили в мэрии.

В отпуске Алексей Шувалов находился с 7 августа.

Напомним, что Роман Одинцов неделю исполнял обязанности мэр Красноярска.