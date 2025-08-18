В Турции назвали аэропорт Ататюрка подходящим местом для саммита по Украине

По его словам, аэропорт полностью подходит для принятия в кратчайшие сроки необходимых мер безопасности в связи с саммитом. В нем сразу же могут быть развернуты системы ПВО, доставленные на транспортных самолетах. Здание для проведения саммита расположено в 100 шагах от прибывающих самолетов, что важно для спецслужб. Кроме того, аэропорт представляет собой закрытую территорию, обеспечивает возможность защиты с моря.