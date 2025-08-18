Владимир Путин удостоил государственных наград жителей Башкирии

Кроме того, Владимир Путин за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу распорядился наградить сразу нескольких работников Белебеевского завода «Автонормаль». Так, почетной грамоты президента России удостоен резьбошлифовальщик Валерий Петрович Ветров, автоматчик холодновысадочных автоматов Владимир Николаевич Ефремов и начальник правового отдела Людмила Николаевна Кузина.