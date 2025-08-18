Ричмонд
Владимир Путин удостоил государственных наград жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград нескольких жителей Башкирии.

Источник: kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю производственную деятельность наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» главного режиссера Башкирского ордена Трудового Красного Знамени академического театра драмы имени Мажита Гафури Айрата Ахтямовича Абушахманова.

Кроме того, Владимир Путин за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу распорядился наградить сразу нескольких работников Белебеевского завода «Автонормаль». Так, почетной грамоты президента России удостоен резьбошлифовальщик Валерий Петрович Ветров, автоматчик холодновысадочных автоматов Владимир Николаевич Ефремов и начальник правового отдела Людмила Николаевна Кузина.

Владимир Путин также объявил благодарность президента России наладчику холодноштамповочного оборудования Владимиру Хусаиновичу Актиранову и электросварщику ручной сварки Белебеевского завода «Автонормаль» Юрию Геннадьевичу Яшину.