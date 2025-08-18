Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саида Мирзиёева объявила о проведении Zakovat Asian Cup II в Бишкеке

Глава Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева анонсировала проведение в Бишкеке интеллектуальной игры Zakovat Asian Cup II. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Источник: Yuz.uz

Игра состоится 20 августа.

«Бишкек, встречай нас! 20 августа мы летим к тебе с игрой Zakovat Asian Cup II. Я рада, что Zakovat становится игрой, которая стирает границы и объединяет лучшие умы Центральной Азии», — написала Мирзиёева.