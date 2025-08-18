Саида Мирзиёева объявила о проведении Zakovat Asian Cup II в Бишкеке

Игра состоится 20 августа.
«Бишкек, встречай нас! 20 августа мы летим к тебе с игрой Zakovat Asian Cup II. Я рада, что Zakovat становится игрой, которая стирает границы и объединяет лучшие умы Центральной Азии», — написала Мирзиёева.
Глава Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева анонсировала проведение в Бишкеке интеллектуальной игры Zakovat Asian Cup II. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Игра состоится 20 августа.
«Бишкек, встречай нас! 20 августа мы летим к тебе с игрой Zakovat Asian Cup II. Я рада, что Zakovat становится игрой, которая стирает границы и объединяет лучшие умы Центральной Азии», — написала Мирзиёева.