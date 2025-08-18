Ричмонд
Лукашенко проводит совещание с правительством

Белорусские власти придают приоритетное значение устойчивой работе промышленных холдингов и развитию туристической отрасли.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проведет совещание с правительством, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Вы помните эту практику — принципиальные и важные вопросы и предложения, вносимые президенту, обсуждаются широким кругом», — отмечается в сообщении.

Повестка совещания во Дворце Независимости в понедельник выглядит следующим образом:

  • Кто будет регулировать сферу туризма? Систему госуправления отрасли предложено обновить.
  • Как обеспечить устойчивую работу холдинга «АМКОДОР»? Обсудят проект Указа.

