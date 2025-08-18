Лукашенко проводит совещание с правительством

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проведет совещание с правительством, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Вы помните эту практику — принципиальные и важные вопросы и предложения, вносимые президенту, обсуждаются широким кругом», — отмечается в сообщении.
Повестка совещания во Дворце Независимости в понедельник выглядит следующим образом:
- Кто будет регулировать сферу туризма? Систему госуправления отрасли предложено обновить.
- Как обеспечить устойчивую работу холдинга «АМКОДОР»? Обсудят проект Указа.