Премьер-министр Башкирии сообщил о планах развития аэропорта Уфы

Власти Башкирии планируют дальнейшее развитие аэропорта «Уфа» и расширение сетки авиарейсов. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на оперативном совещании в ЦУРе. Он поздравил работников сферы с Днём воздушного флота России. Глава кабмина напомнил, что в июле открылся отель «Небоарт», в котором созданы условия для отдыха членов экипажа.