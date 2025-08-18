Ричмонд
Премьер-министр Башкирии сообщил о планах развития аэропорта Уфы

В том числе о планах расширить сетку рейсов.

Источник: Башинформ

Власти Башкирии планируют дальнейшее развитие аэропорта «Уфа» и расширение сетки авиарейсов. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на оперативном совещании в ЦУРе. Он поздравил работников сферы с Днём воздушного флота России. Глава кабмина напомнил, что в июле открылся отель «Небоарт», в котором созданы условия для отдыха членов экипажа.

По итогам 2024 года международный аэропорт «Уфа» получил премию «Воздушные ворота России» как лучший аэропорт с пассажиропотоком от 2 до 6 млн человек. Как сообщалось, текущим летом из уфимского аэропорта в сутки отправлялось 45 внутренних и 10 зарубежных рейсов.