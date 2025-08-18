Трамп: Зеленский может закончить конфликт, признав Крым российским

Украинский президент неоднократно заявлял, что конституция страны запрещает ему какой-либо обмен территорий или их уступку ради завершения конфликта. Утром 18 августа он прилетел в Вашингтон на встречу с Трампом. И уже из США написал, что урегулирование конфликта не должно предусматривать сценарии «когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса». Зеленский также заявил, что новые гарантии безопасности не должны быть похожи на подписанный в 1994 году Будапештский меморандум.