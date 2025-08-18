Путин назначил зампреда Арбитражного суда Челябинской области

Им стал Игорь Костылев. Указ президента России подписан 16 августа 2025 года.
Начиная с 2016 года, Костылев был председателем шестого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
В Арбитражном суде трудится с 2006 года: начинал помощником судьи, в 2007-м утвержден на должность судьи на трехлетний срок полномочий, а в 2010-м — без ограничения срока полномочий.
Решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ от 26 ноября 2020 года Игорю Костылеву присвоен первый квалификационный класс.