Путин назначил зампреда Арбитражного суда Челябинской области

Владимир Путин назначил заместителя председателя Арбитражного суда Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Пресс-служба Президента России

Им стал Игорь Костылев. Указ президента России подписан 16 августа 2025 года.

Начиная с 2016 года, Костылев был председателем шестого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

В Арбитражном суде трудится с 2006 года: начинал помощником судьи, в 2007-м утвержден на должность судьи на трехлетний срок полномочий, а в 2010-м — без ограничения срока полномочий.

Решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ от 26 ноября 2020 года Игорю Костылеву присвоен первый квалификационный класс.