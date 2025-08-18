"Выступая на Конгрессе диаспоры, президентка Майя Санду назвала три преимущества Европейского Союза:
ЕС — проект мира.
ЕС — проект благосостояния.
ЕС консолидирует демократию.
Первоначально ЕС, действительно, создавался, как механизм преодоления тысячелетней вражды между европейскими государствами, прежде всего, Германией и Францией. Но сегодня ЕС превращается в военно-политический блок, который ничем не отличается от НАТО, пишет журналист Дмитрий Чубашенко.
Благосостояние ЕС остается в прошлом. Из-за разрыва торгово-экономических отношений с Россией ЕС потерял порядка одного триллиона евро. Еще примерно на два триллиона Европу «развел» Дональд Трамп, заставляя европейцев покупать у США дорогие энергоресурсы, оружие, и инвестировать сотни миллиардов в американскую экономику. Для сравнения: бюджет ЕС на 2021−2027 годы — 2 триллиона евро.
Про демократию в ЕС говорить как-то неприлично. Брюссельская бюрократия, которую никто не избирал, отменяет выборы в государствах самого ЕС и закрывает глаза на уничтожение демократии в государствах-кандидатах в члены ЕС, таких, как Молдова.
ЕС прошел пик своего развития и движется по наклонной вниз — как когда-то Советский Союз. Стремиться вступить в теряющий свою силу и привлекательность ЕС — это все равно, что двигаться к звезде, которая уже погасла, но свет от которой еще какое-то время привлекает тебя к себе".
