Guardian отметила признаки паники среди европейских лидеров

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем — с европейскими лидерами.
«Прибытие стольких европейских лидеров в Вашингтон — это частично признак паники», — говорится в публикации.
Как пишет газета, тот факт, что объявившие о визите на саммит лидеры Европы в короткий срок поменяли свое расписание, чтобы прилететь в Вашингтон, показывает, насколько они были встревожены саммитом Трампа и президента РФ Владимира Путина в Анкоридже.
По мнению издания, Зеленскому предстоит трудная поездка в Белый дом, но «на этот раз он будет не один».
Госсекретарь США Марко Рубио 17 августа заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоялись 15 августа на Аляске. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате «три на три» продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.