Эксперты рассказали, чего ждать от встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами

Европу не удалось полностью вывести из процесса мирного урегулирования. Такое мнение в беседе с «Ведомостями» высказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Он указал на то, что Путин призвал европейских лидеров не мешать выполнению договоренностей, а Трамп заявил, что Европе следует проявлять больше активности в мирном процессе. Однако европейская сторона отвергает компромиссный вариант, согласованный Россией и США, поскольку он отражает интересы Москвы. На протяжении трех с половиной лет стратегия Евросоюза заключалась в стремлении нанести полное поражение России. По его словам, таким образом Европа рассчитывала возместить расходы, потраченные на помощь Украине.
Европейские лидеры попытаются оспорить договоренности, достигнутые на Аляске, и доказать Трампу, что его сделка невыгодная, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин. Однако, по его мнению, все возможные рычаги влияния на американского президента уже исчерпаны. Без поддержки США Европа вряд ли сможет самостоятельно обеспечивать Украину — ее военные и экономические ресурсы несопоставимы с американскими.
Поездка европейских лидеров в Вашингтон имеет своей целью убедить Трампа не бросать Украину, но есть у ЕС и «план Б» — обеспечивать оружием и деньгами Киев в одиночку.
Итоги саммита в Анкоридже оказались вполне предсказуемыми, считает старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин. По его мнению, ключевые договоренности пока остаются конфиденциальными — отчасти для минимизации репутационных рисков, поскольку соглашение предполагает взаимные уступки.
По словам замдиректора Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, стороны продемонстрировали значительное сближение позиций по фундаментальным принципам урегулирования конфликта. Наиболее важным результатом саммита на Аляске он называет решение американского президента добиваться окончательного решения украинского конфликта.
Зеленский де-факто уже отверг возможность территориальных уступок в Донбассе, считает политолог Владимир Васильев. Именно для обсуждения этого вопроса, по мнению эксперта, Дональд Трамп вызвал к себе украинского президента. Роль же европейских стран, считает Васильев, ограничивается лишь публичной поддержкой Киева.
По словам Суслова, дальнейшие переговоры зависят от готовности Зеленского поддержать предварительные условия, которые Трамп и Путин согласовали на Аляске. В противном случае, подчеркивает аналитик, Вашингтон может сократить или прекратить военную поддержку Киева.
Решающим фактором для продолжения переговорного процесса является отношение европейцев к американо-российским переговорам. Европейцы не хотят разозлить Трампа, но они попытаются максимально изменить и скорректировать условия, о которых договорились Путин и Трамп.
Эксперт предположил, что европейские страны могут сосредоточиться на предоставлении Украине гарантий безопасности по типу 5-й статьи устава НАТО, а также исключить возможные ограничения на поставки оружия.
Кошкин полагает, что Трамп постарается представить саммит как свой успех, чтобы ослабить внутреннее политическое давление, особенно в преддверии промежуточных выборов 2026 года. Камкин, в свою очередь, заключает, что президенту США необходимо достижение успеха в урегулировании украинского кризиса, так как американское общество расколото, и Трампу требуется кредит доверия, который он может получить, заключив сделку по Украине.
Саммит глав России и США состоялся 15 августа в Анкоридже. Хотя сделка по урегулированию украинского кризиса не была заключена, стороны зафиксировали определенные подвижки. По завершении встречи с Путиным Трамп провел телефонные переговоры с Зеленским и европейскими лидерами, пригласив их в Вашингтон.
Переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским планируются 18 августа в 20:15 по московскому времени. Соответствующую информацию распространил Белый дом. Сообщалось, что президент США планирует обсудить с Зеленским мирный договор с Россией. После встречи с украинским президентом Трамп пообщается с лидерами стран ЕС.