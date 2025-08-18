Эксперты рассказали, чего ждать от встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами

Европу не удалось полностью вывести из процесса мирного урегулирования. Такое мнение в беседе с «Ведомостями» высказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Он указал на то, что Путин призвал европейских лидеров не мешать выполнению договоренностей, а Трамп заявил, что Европе следует проявлять больше активности в мирном процессе. Однако европейская сторона отвергает компромиссный вариант, согласованный Россией и США, поскольку он отражает интересы Москвы. На протяжении трех с половиной лет стратегия Евросоюза заключалась в стремлении нанести полное поражение России. По его словам, таким образом Европа рассчитывала возместить расходы, потраченные на помощь Украине.