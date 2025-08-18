Эксперт: Кишинев считает приднестровцев нежелательными избирателями

Однако, он считает, что велика вероятность, что своими ограничительными мерами молдавские власти достигнут обратного эффекта. «Интерес к молдавским выборам среди приднестровцев растет. У них сейчас появляется реальная возможность облегчить положение своей республики отправив в политическое небытие тех, кто блокирует переговорный процесс и устраивает республике экономические и энергетические блокады», — уточнил эксперт. Он напомнил, что в Приднестровье хорошо помнят газовый кризис минувшей зимой и показательное бездействие молдавских властей. «Уже одно это станет мотивом принять участие в голосовании. А проголосовать можно будет не только на участках вдоль Днестра, но и в Кишиневе», — подчеркнул Шорников.