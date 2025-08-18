Bloomberg: союзники пообещали Киеву «воздушное прикрытие»

Собеседники Bloomberg отметили, что европейские союзники обсуждают вопрос предоставления Украине права на помощь стран НАТО: некоторые лидеры Европы настроены гарантировать Киеву поддержку, аналогичную 5-й статье Устава Североатлантического альяса. Согласно этой части документа, нападение на одного из членов НАТО расценивается как нападение на все объединение и требует ответа от всех стран. Издание отмечает, что предоставление таких гарантий будет связано с рядом проблем.