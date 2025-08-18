Bloomberg: союзники пообещали Киеву «воздушное прикрытие»

Издание уточнило, что «воздушное прикрытие» — мера, которую ранее предлагали в качестве поддержки Великобритания и Франция, а США такую модель содействия одобрили, пишут «Ведомости».
В предварительный план гарантий безопасности также входят «предоставление сил поддержки» и мониторинг ситуации на линии «заморозки» конфликта с отправкой разведданных.
Собеседники Bloomberg отметили, что европейские союзники обсуждают вопрос предоставления Украине права на помощь стран НАТО: некоторые лидеры Европы настроены гарантировать Киеву поддержку, аналогичную 5-й статье Устава Североатлантического альяса. Согласно этой части документа, нападение на одного из членов НАТО расценивается как нападение на все объединение и требует ответа от всех стран. Издание отмечает, что предоставление таких гарантий будет связано с рядом проблем.
Ранее Financial Times рассказала, что украинский лидер Владимир Зеленский может одобрить предложения по урегулированию украинского кризиса, которые подразумевают остановку боевых действий по текущей линии соприкосновения. По данным издания, Зеленский намерен на встрече с Дональдом Трампом сделать процесс переговоров продуктивным, но настоять на том, чтобы Украину не принуждали к выполнению «невозможных» шагов.
Напомним, встреча американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским намечена на 18 августа. В Белый дом на переговоры также прибудут лидеры стран Европы. Главной темой беседы станет урегулирование украинского кризиса.
Ранее Франция и Великобритания планировали направить на помощь Киеву воинский контингент численностью до 50 тысяч человек, а также патрулировать силами Североатлантического альянса воздушное и морское пространства Украины.