Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцам напомнили важный нюанс про гражданство

В Павлодарской области выявлены случаи двойного гражданства, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В связи с этим в пресс-службе Департамента полиции региона казахстанцам напомнили важный нюанс про гражданство:

«Согласно законодательству Казахстана, гражданам запрещено иметь двойное гражданство. В случае принятия гражданства другого государства лицо обязано в установленные сроки — 30 дней — уведомить органы миграционной службы и зарегистрировать утрату гражданства РК».

По данным областной полиции, нередки случаи, когда граждане РК приобретают гражданство иностранного государства и не оформляют соответствующим образом утрату казахстанского гражданства, тем самым незаконно имея двойное гражданство.

Основной мотив получения второго гражданства — не только желание свободного передвижения, но и получение определенных материальных выгод: пенсионные выплаты, пособие за рождение второго ребенка и другие.

Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как рассказал начальник Управления миграционной службы ДП Павлодарской области Канат Сартов, в этом году на территории региона выявлено 1047 фактов двойного гражданства.

«За несвоевременное сообщение о факте приобретения гражданства другого государства либо за использование документов РК лицами, утратившими гражданство, к ответственности привлечены 28 человек. Также зарегистрированы случаи утраты гражданства с такими странами, как Германия, США, Турция, Польша, Испания, Чехия», — добавил он.

14 июля 2025 года стало известно, что в Казахстане изменят требования к знанию госязыка и Конституции для приема в гражданство.