Казахстанцам напомнили важный нюанс про гражданство

«За несвоевременное сообщение о факте приобретения гражданства другого государства либо за использование документов РК лицами, утратившими гражданство, к ответственности привлечены 28 человек. Также зарегистрированы случаи утраты гражданства с такими странами, как Германия, США, Турция, Польша, Испания, Чехия», — добавил он.