Губернатор Хоценко вручил ключи от автомобилей ветеранам СВО из Омской области

В понедельник, 18 августа 2025 года, губернатор Виталий Хоценко передал автомобили с ручным управлением семи омским участникам СВО, получившим тяжелую инвалидность.

Источник: Сергей Мельников

На торжественной церемонии у здания госпиталя ветеранов войн глава региона вручил ключи от машин ветеранам Александру Втюрину, награжденному орденом Мужества за боевые заслуги; Сергею Лунгану, награжденному медалью Жукова и медалью «За отвагу»; Сергею Белову, награжденному медалью Жукова за выполнение боевого долга; Сергею Леонтьеву, награжденному орденом Мужества; Константину Манагарову, награжденному орденом Мужества; Денису Томчику, награжденному орденом Мужества; Евгению Яковлеву, награжденному медалью «За боевые отличия».

Виталий Хоценко поблагодарил участников и ветеранов специальной военной операции за проявленные отвагу и героизм.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области, проект реализуется по инициативе Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Ранее при поддержке омского филиала фонда каждый из награжденных героев прошел обучение вождению автомобиля с ручным управлением.