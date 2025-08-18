Губернатор Хоценко вручил ключи от автомобилей ветеранам СВО из Омской области

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области, проект реализуется по инициативе Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Ранее при поддержке омского филиала фонда каждый из награжденных героев прошел обучение вождению автомобиля с ручным управлением.