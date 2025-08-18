Губернатор Хоценко вручил ключи от автомобилей ветеранам СВО из Омской области

На торжественной церемонии у здания госпиталя ветеранов войн глава региона вручил ключи от машин ветеранам Александру Втюрину, награжденному орденом Мужества за боевые заслуги; Сергею Лунгану, награжденному медалью Жукова и медалью «За отвагу»; Сергею Белову, награжденному медалью Жукова за выполнение боевого долга; Сергею Леонтьеву, награжденному орденом Мужества; Константину Манагарову, награжденному орденом Мужества; Денису Томчику, награжденному орденом Мужества; Евгению Яковлеву, награжденному медалью «За боевые отличия».
Виталий Хоценко поблагодарил участников и ветеранов специальной военной операции за проявленные отвагу и героизм.
Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области, проект реализуется по инициативе Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Ранее при поддержке омского филиала фонда каждый из награжденных героев прошел обучение вождению автомобиля с ручным управлением.